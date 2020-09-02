وزير الزراعة يوجه بمنع التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانات الوزارة لإزالة التعديات في مهدها، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعدٍ لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر أي حالة تعدٍ ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل إلكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

وشدد وزير الزراعة على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الأصول التابعة للوزارة؛ لإعادة استغلالها والاستفادة منها، كما شدد على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الإنجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية القصير.

ووجه بضرورة توفير كل الأسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة؛ لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج، مشددا على أهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كل الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، وكذا حصر الزراعات ومواجهة أي آفة قد تؤثر على الإنتاج النباتي.