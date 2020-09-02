سحر نصر تشارك في منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآل مكتوم للمعرفة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة "بناء مستقبل مشترك منصف وشامل" ضمن فاعليات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان "كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة"، بجانب الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة "عالم جديد – مهارات جديدة"، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وإدارت الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، بجامعة هارفارد.

ونشرت نصر عبر صفحتها على "إنستجرام" فيديو لمشاركتها في المنتدى، وقالت ‎إن الاستثمار فى البنية الاساسية له تأثير إيجابي مضاعف على النمو المستدام وتوفير فرص العمل و تحسين دخل الأسرة، ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضافت ‎وفي ظل تأثر العالم بالآثار السلبية لفيروس كورونا، تلعب المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية دورا هاما في اعادة هيكلة الديون والغاء بعضها للتخفيف على الدول النامية، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أكثر وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يعد الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار أكثر الاستثمارات الشابة الناجحة في ظل الإقبال علي استخدامها حاليًا.