الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق السلام في السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بالتوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق سلام بين حكومة السودان، و"الجبهة الثورية" السودانية، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، خلال حفل أقيم في جوبا، أول من أمس.

وهنأ الأمين العام، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، شعب السودان على هذا الإنجاز التاريخي، مشيدا بأطراف المفاوضات لإبداء إرادتها السياسية وتصميمها على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام.

كما أعرب جوتيريش عن شكره لحكومة جنوب السودان والرئيس سلفا كير ميارديت، على دورهما المهم في تسهيل المحادثات، داعيا "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، وحركة "تحرير السودان جناح عبد الواحد نور" إلى الانضمام لعملية السلام.

وأكد الأمين العام التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية التي تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان ولسكان دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب التزاما وتعاونا مستمرين بين الأطراف وشعب السودان.

وقال إن الأمم المتحدة ستقدم، من خلال بعثتي "يونيتامس" و "يوناميد"، وبالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، الدعم، بناء على طلب الأطراف، وفي حدود قدراتها وولايتها، لتنفيذ هذا الاتفاق واتفاقات السلام المستقبلية، خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستدعم أيضا أصحاب المصلحة السودانيين في جهود بناء السلام، طويلة الأجل، التي تهدف إلى تحقيق المساءلة وتوطيد مكاسب السلام والأمن.