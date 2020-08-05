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محافظ القليوبية يشهد إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص ببنها

كتب:

حسن صالح
11:17 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مبنى مخالف، بدون ترخيص، على مساحة 120 مترا مربعا، مكون من أرضي وطابق علوي  بحوض الهويري بعزبة الميتيني بمدينة بنها.

شارك في الحملة، المهندس علي عبد الستار رئيس  مجلس مدينة بنها، وحمادة وهدان نائب رئيس المدينة، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد سيد الرصاص مأمور قسم أول بنها.

وأكد محافظ القليوبية، بأنه سيجرى استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.

وحذر المحافظ  كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية  ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

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