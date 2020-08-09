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محافظ القليوبية يشهد إزالة 6 أدوار مخالفة من أحد الأبراج ببنها

كتب:

حسن صالح
03:42 م | الأحد 09 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، إزالة أدوار مخالفة من أحد الأبراج بمنطقة أتريب بمدينة بنها، حيث قدم الأهالي شكوى تفيد بوجود ميل بالبرج وتصدعات، وبناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي شكلت وجه المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة.

وتبين مخالفة صاحب العقار؛ حيث حصل على رخصة ببناء 4 أدوار فقط، لكنه لم يلتزم وزاد 6 أدوار بالمخالفة لرخصة البناء.

وأكد محافظ القليوبية، أن العقارات المخالفة تشكل خطورة على حياة المواطنين؛ لذا تجب إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق لإزالة الطوابق المخالفة وفقًا لقانون البناء.

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