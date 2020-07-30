محافظ القليوبية يوجه باستكمال إزالة أدوار مخالفة ببرجين سكنيين في طوخ

شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على استكمال إزالة الأدوار المخالفة لبرجين سكنيين بشارع نفق الحدادين بمدينة طوخ وذلك بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام المساعد محمد ياسين نائب رئيس مجلس مدينه طوخ.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد قام خلال شهر مايو الماضي بالإشراف على إزالة الطوابق المخالفة بالبرج الأول والمكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بأرضي و10 أدوار، حيث قام صاحب العقار ببناء طابقين بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم، والثاني برج مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بأرضي و4 أدوار حيث قام مالك العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم .

ووجه الهجان بضرورة استمرار مراقبة أعمال البناء بمدن المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مخالفات خلال فترة العيد.