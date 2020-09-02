حبس 3 أشخاص خطفوا صاحب محل تجاري بالمحلة

قررت نيابة ثان المحلة بالغربية حبس مرتكبي واقعة إختطاف صاحب محل ملابس بالمحلة الكبري، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ باختطاف مالك محل ملابس مُقيم بمنطقة العلو دائرة القسم وجرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق توك توك، عاطل، ومالك فرش ملابس) .

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتحرير المجنى عليه ، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر مالك فرش الملابس بسابقة وجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى مجال الاتجار بالملابس بقيمة مبلغ ( 75 ألف جنيه ) فعقد العزم على إختطافه .

وأضاف المتهم المذكور باستعانته بباقى المتهمين لتنفيذ مُخططه وقاموا بإقتياد المجنى عليه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لداخل مركبة "التوك توك" قيادة أحدهم وإحتجازه بشقة مستأجرة بمعرفته بدائرة قسم شرطة أول المحلة لاستعادة المبلغ المالى ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الأبيض ومركبة التوك توك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.