"الوطن" تنشر خطة الحكومة لرعاية العمالة غير المنتظمة بعد منحة كورونا

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن المرحلة القادمة، ستشهد طفرة كبيرة في تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة وذلك بعد انتهاء المنحة الرئاسية الـ «1500 جنيه» المعروفة بـ "منحة كورونا " للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

2.5 مليون عدد العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها في 2018

واكدت المصادر أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته برعاية هذه الفئة من العمال في المجتمع ، والتي انطلقت بوادرمبادرة الرئيس بشأنها في عام 2018 ، حيث قامت وزارة القوى العاملة بحصر 2.5 مليون عامل حتى شهر ديسمبر 2018 .

تكليفات رئاسية بتوفير الرعاية الكاملة وإدراجهم في التأمين الصحي والاجتماعي

وأضافت المصادر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أصدر تعلمياته ل 6 وزارات لوضع تصوراتها حول وضع الملامح الرئيسية لخطة رعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لتشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء و تضم وزارات القوى العاملة والتخطيط والداخلية "قطاع الأحوال المدنية " والاتصالات والصحة والتضامن.

إطلاق حملات لحصر العمال في مواقع العمل بجميع المحافظات إلكترونيا بالتابلت

تشكيل لجنة يرأسها مدبولي وتضم 6 وزارات القوى العاملة والتخطيط والداخلية والاتصالات والصحة والتضامن

وكشفت المصادر لـ «الوطن » عن اهم ملامح الخطة التي سيتم من خلالها رعاية العمالة غير المنتظمة، لتنال حظها من اهتمام الدولة المصرية بها ، وجاءت الملامح كالتالي:

- تشكيل لجنة عليا لإدارة أوضاع العمالة غير المنتظمة يطلق عليها " اللجنة العليا لرعاية العمالة غير المنتظمة " .

- يرأس اللجنة العليا لرعاية العمالة غير المنتظمة ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،او من يفوضه في رئاستها عند عقد الاجتماعات .

- تضم اللجنة ممثلي وزارات التخطيط والقوى العاملة والداخلية "قطاع الأحوال المدنية " والاتصالات والداخلية والتضامن.

- سيتم الاتفاق على تحديد اجتماع دوري للجنة لبحث ما يستجد بشأن العمالة غير المنتظمة ، وسيتم تحديد الاجتماع الدوري ، إما أن يكون نهاية كل شهر او كل ثلاثة أشهر.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية ، بديوان عام وزارة القوى العاملة ، وستقوم الوزارة بدورها ، بتكليف مديريات القوى العاملة في 27 محافظة ، باعادة تسجيل العمالة غير المنتظمة، مرة أخرى ، ولكن هذه المرة من خلال تابلت سيتم توزيعه على مندوبي القوى العاملة الذين سيقومون بتسجيل العمالة غير المنتظمة على ارض الواقع من مواقع العمل ، وعلى غرار ما حدث في التعداد السكاني الاخير 2017 ، حصر الكتروني ، وستلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الجزء ، حيث سيتم تكوين شبكة عنكبوتية ستصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبين مندوبي مديري القوى العاملة بالمحافظات ، لتسجيل بيانات العمالة من مواقع العمل .

- من خلال الشبكة العنكبوتية سيتم تكوين قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ، حيث سيتم تجميعها الكترونيا ، من كل مديرية قوى عاملة .- قامت بالفعل حاليا وزارة القوى العاملة ، بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من العاملين بوحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة وتسليمهم جهاز تابلت ذكي ، للتدريب على تفعيل الآليات الجديدة لرعاية تلك الفئة .

- وفي تبكير له قبل العمل الرسمي لتنفيذ الخطة رسميا ، قام خلال اليومين الماضيين محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتفقد أعمال ورشة العمل ، كاشفا عن قيام الوزارة بتنفيذ حملات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بهدف تسجيل تلك العمالة ميدانياً بمواقع العمل في جميع محافظات الجمهورية ، وإصدار شهادات قياس مستوى مهارة، فضلاً عن تراخيص مزاولة الحرفة تمهيداً لإجراء تعديل المهنة ببطاقات الرقم القومي لكل عامل غير منتظم .

- بعد عمليات الحصر والتسجيل الرسمي للعمالة وتكوين قاعدة البيانات الشاملة سيتم عقد الاجتماعات الدورية للجنة العليا لوضع آلية إدراج العمالة في سجلات التأمين الصحي ، والتأمين الاجتماعي ، بنظام الاشتراك ، واستخراج بطاقات خاصة بهم .- سيتم تسجيل نوع المهنة في بطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة ، من خلال مندوب وزارة الداخلية "مسئول الاحوال المدنية " بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة في المحافظات " وذلك بناء على قاعدة البيانات التي تم تسجيلها لتكون المنهن المدونة في البطاقة هي المهنة الحقيقية التي يعمل بها العامل في موقع العمل.