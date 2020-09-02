مظاهرة تأييد لـ السيسي عبر "تويتر" لليوم الرابع: وعد وصدق وأنجز

تتواصل حملات الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، لليوم الرابع على التوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدَر اليوم الأربعاء، هاشتاج "#السيسي_غالي_بمصر_عالي"، تريند موقع "تويتر"، لليوم الثاني على التوالي، بعدما تصدر هاشتاج "كمل_يا_سيسي" لمدة يومين ماضيين أيضًا.

وتضمن الهاشتاج صورًا مختلفة للرئيس السيسي مع عبارات تعبر عن الحب والتأييد له على ما يتمّ تنفيذه من مشروعات قومية، إضافة إلى تصديه للمخالفات والفساد وإصراره على بناء وتقوية الدولة المصرية وبناء مصر الحديثة.

أحد المشاركين في التظاهرة الإلكترونية: معاك يا ريس وبنحبك

وفي إحدى التدوينات الداعمة لرئيس الجمهورية، دوّن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "معاك يا ريس وبنحبك.. معاك وبنحبك"، فيما كتب حساب باسم آلاء محمد: "غالي هتفضل أنت الغالي.. ربنا يجعلك زخرًا لبلدنا"، وكتب حساب باسم "أحمد": "السيسي عمل حاجات في مصر متعملتش من 50 سنة"، فيما دوّن حساب باسم "نادية": "وعد وصدق وأنجز.. ووضع الخطوط الحمراء".

كما دوّن حساب آخر باسم "أم يوسف": "مصر هتفضل غالية عليا وأنت زعيمنا وغالي علينا، استمر في البناء واحنا معاك"، كما دعا حساب باسم السيد المرسي للرئيس بأن يسدد الله خطاه قائلًا: "حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم"، فيما دعا حساب باسم أحمد الخالق الله بأن يحفظ البلاد بقوله: "اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر اللهم رد كيدهم في نحورهم"، كما كتب حساب باسم أبو يوسف: "لن ننسى كيف مددت يدك لإنقاذ شعبك"، وكتب الجنيبي: "اللهم إنا استودعناك عبد الفتاح السيسي.. اللهم انصره وأحميه واحفظه وأنر دربه وأنصره على كل من عاداه".

وكتب عبدالله فوزي: "بنحبك يا ريس"، ووصف حساب باسم محمد عادل الرئيس بالشجاع والمخلص بقوله: "الرئيس الشجاع المخلص المحب لمصر وشعبها.. الأمين القوي الطيب الحنين الذكي المحترم.. إنه الزعيم عبدالفتاح السيسي"، فيما أوضح حساب باسم عرفان رضوان أنَّ الرئيس "استعان بالله فأعانه واستقوى بالله فقواه"، ودوّن حساب باسم "مروة" بقوله: "السيسي مكمل معانا اللي يتبقا من عمره.. يعني من الآخر اللي ميعجبوش يقدم على هجرة من دلوقتي وبالسلامة.. داهية تاخد العفش"، فيما عبّر حساب باسم محمد أحمد نصر عن ثقته فيما وصلت له مصر حاليا بقوله: "لما الواحد بيشوف الجمال اللي وصلت ليه مصر بيزداد ثقة في دولتنا ورئيسها".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات، يشارك فيها الشباب المصري بكل فئاته، تحت شعار "تصدوا معنا"، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، للشباب المصري، بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ونشر مزيد من الوعي بالقضايا التي تحدث عنها.

وكان الرئيس السيسي أيضًا وجه خلال الحفل أجهزة الدولة إلى التعامل مع مخالفات البناء بكل حزم، في جميع المحافظات، قائلاً: "لن أسمح أبداً بهدّ البلد وضياعها، ولو الأمر لزم هخلي الجيش المصرى ينزل كل القرى، أنا بشوف بلدنا بتتدمر وبتتقطع 100 حتة كل يوم، وبقينا أعدى أعاديها، مش الإرهاب بس".

وشدد الرئيس السيسي، وقتها، على ضرورة مواجهة التجاوزات بقوله: "يا نبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد دي، لازم تتخذ إجراءات، وعندنا معدات تبيد وتشيل كل اللي حصل، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده نستفتي إن أنا أمشي"، واصفاً التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط بـ"الخطير جداً على الدولة، وبنفس نسبة خطورة سد النهضة، وعلى وسائل الإعلام التصدي لهذا الملف بشكل معمق أكثر".

وتابع "السيسي": "إحنا بنجيب مبنى بيتمّ إزالته في التليفزيون ونقول إزالة مخالفات البناء، لأ يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق، ويوضح مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، مش إننا بنهدّ مبنى والناس تقول ده حرام، طبعاً لما حد يشوف كده هيقول إن ده بس اللي بنعمله".