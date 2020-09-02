مستشار الرئيس: السيسي مهتم بتطورات كورونا ويتابعها بشكل دقيق

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضوره، وعدد آخر من المسؤولين.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اهتمامًا شديدًا من الرئيس السيسي بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أنه حريص على معرفة الموقف الحالي وكذلك الفترة المقبلة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الاجتماع كان للتأكد والتأكيد على وجود كل الاحتياطات الدوائية والتجهيزية والمؤسسية والمستشفيات والأجهزة لأي احتمالية في المرحلة المقبلة، وكذلك معرفة الخطة القادمة للتعامل مع العام الدراسي الجديد لضمان حياة وصحة كل الطلاب وكل الأسر المصرية.

وتابع: "السيسي حريص على هذا الملف ويتناوله بدقة، الرئيس مهتم بشدة، والدولة تتعامل بحرص شديد جدًا لما كانت حالة الجائحة تستدعي وقف الدارسة واستكمالها إلكترونيًا الدولة عملت كده، ووزارة التربية والتعليم حققت نجاحا كبيرًا في منظومة امتحانات الثانوية العامة"، موضحًا أن توصيات منظمة الصحة العالمية حول عدم عودة الدراسة غير ملزمة لمصر، فمصر أحرص على ضمان سلامة وأمن وحياة الطلاب، وكل دولة حسب امكانياتها وكفاءتها.