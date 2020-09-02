منحة مجانية لـ"قاهر السرطان" من رئيس جامعة المنصورة

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن" بشأن رغبة طالب ثانوية عامة، قهر السرطان، بتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، رغم ظروفه المرضية بسرطان الدم، أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن تقديم منحة مجانية للطالب ببرنامج "المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان لتحقيق حلمه ومكافأته علي تحديه الظروف والصعاب التي مر بها.

وأكد رئيس جامعة المنصورة لـ"الوطن" أن الجامعة دائمًا ترعي أبناءها المتفوقين، مشيرًا إلى أن حالة الطالب "محمد علي سعد" من الحالات النادرة، ولذلك سترعاه الجامعة حتى يحقق حلمه، مضيفًا أنه فور علمه بظروف الطالب، تواصل مع الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، واتفقا علي تقديم منحة مجانية للطالب.

وقضي الطالب محمد علي سعد، عامين ونصف العام بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع بمركز أورام المنصورة، ورغم تدهور حالته الصحية إلا أنه أصر على تحقيق حلمه في الإلتحاق بكلية طب الأسنان، وبالفعل حصل علي مجموع 404 درجات في الثانوية العامة يؤهله للإلتحاق بالكلية هذا العام، وتمني أن يحصل علي منحة ببرنامج" المنصورة – مانشستر" في طب الأسنان، لأن ظروف الدراسة تتناسب مع ظروفه الصحية إلا أن عدم قدرته المالية تمنعه من سداد المصروفات.

وقال "محمد" ابن قرية "بشبيش" بمحافظة الغربية: "عقب حصولي على الثانوية العامة حاولت حل معضلة وقوف مرضي أمام تحقيق حلمي فقرأت كثيرًا عن برنامج مانشستر الذي يضم عددًا محدودًا من الطلاب، ويعتمد على تواصل الأساتذة مع الطلاب أون لاين، فوجدت أن هذا النظام يتناسب مع ظروفي الصحية إلا أنني فوجئت بعدم قدرتي على سداد المصروفات المقررة".

وأكدت والدته أن لها ابنتين أكبر منه التحقتا بكلية الطب، وتمنت أن يُحقق محمد حلمه في الالتحاق بطب الأسنان، مشيرة إلى أنها تعمل مدرسة بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات، ولم تساعدها ظروفها المادية على تسديد مصروفات البرنامج الذي يرغب نجلها في الالتحاق به.