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مركز أورام جامعة المنصورة يشارك في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

كتب:

صالح رمضان
05:05 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الكشق بأورام المنصورة

الكشق بأورام المنصورة

واصل مركز الأورام بجامعة المنصورة، استقبال الحالات المحولة للفحص من مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، في اليوم الثاني لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وصرح الدكتور وليد النحاس، مدير المركز، أنه يجري فحص السيدات المحولات من الوحدات الصحية ونقاط الكشف المختلفة بكارت التحويل المدون عليه اسم مركز الأورام بجامعة المنصورة، في الموعد الذى تحدده الوحدة التي قامت بإجراء الفحص الأولي للمريضة ويتم إجراء أشعة موجات فوق صوتية، وحال ثبوت الإصابةيتم استكمال باقي الإجراءات وتحاليل الباثولوجي و التدخل الطبي للمريضة على نفقة الدولة بالكامل.

وأشار إلى أن إستئناف العمل بالمبادرة داخل المركز يأتي في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، من خلال توفير كافة الخدمات الطبية مع الإلتزام بقواعد مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المترددين على المركز.

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