جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف التايمز 2021

أعلنت جامعة المنصورة حصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تصنيف "التايمز البريطاني" لعام 2021 للجامعات، للعام الثاني على التوالي، وأدرج التصنيف الجامعة في الترتيب من "401-500 " ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم، فإن تصنيف "تايمز" البريطاني، يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.

وذكر البيان أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات الع، ويعتمد على 13 مؤشر أداء، من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، في 5 مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمي "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.