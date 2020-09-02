البيئة: عملنا على قانون تنظيم المخلفات 4 سنوات حتى خرج للنور

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات مختلف عن ما سبقه من قوانين في هذا الإطار، حيث تم العمل عليه خلال الـ4 سنوات الماضية من قبل كافة الوزارت المعنية لإخراج ذلك القانون للنور.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القانون الجديد جاء نتيجة لجهد مشترك بين العديد من مؤسسات الدولة المصرية، ولتنظم العمل بمختلف أنواع المخلفات، مع التفريق بين المخططين والمنفذين والمراقبين في تلك المنظومة، وإنشاء جهاز منظم لذلك يضع الاستراتيجية الخاصة بذلك القانون.

وأوضحت أن العاملين بتلك المنظومة سيكون لديهم رخصة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع إدراج وظيفتهم في البطاقة الشخصية.

وأكدت أنه حتى الآن لا توجد بنية تحتية لتجميع المخلفات، مشيرًة إل الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة 103 محطات وسيطة و56 مدفنًا على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لإعادة التدوير، وسيتكلف ذلك 10 مليارات جنيه كبنية تحتيه لبناء منظومة المخلفات الجديدة من مصر، في حين أن ما يتم تحصيله حالًيا من رسوم المواطنين لا يتجاوز 800 مليون جنيه من تلك المنظومة: "الفجوة التمويلية كبيرة".

وذكرت أن المنظومة وضعت رسومًا جديدة لاستكمال مشروعاتها بذلك الإطار، حيث أن الطبقة المتوسطة وأقل من المتوسطة لن تتأثر بذلك القانون، وسيكون هناك تدرج برسوم النظافة من جنيهين لـ40 جنيهًا على مختلف فئات الشعب.