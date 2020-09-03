الوطنية للتدريب توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتنمية الموارد بكوريا الجنوبية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية "NHI" بكوريا الجنوبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمقر الأكاديمية.

وقال بيان للاكاديمية إنه كان من المزمع أن يتم توقيع تلك المذكرة على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر خلال مارس 2020 والتي تم تأجيلها نتيجة لأزمة فيروس كورونا إلا أنه وحرصًا من الطرفين على تفعيل التعاون على الرغم من كافة الظروف اتفقا على التوقيع.

وبحسب البيان تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعرفة المتاحة في مجال تطوير القيادات العاملة بالدولة.قامت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بتوقيع مذكرة التفاهم مع السيدة بارك شين ران رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية، بحضور ممثلين عن الجانبين المصري والكوري.

وقد شهدت مراسم التوقيع عرض رسالة ترحيبية من كلٍ من سعادة السفير حازم فهمي سفير مصر لدى سيول، وسعادة السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة رشا راغب بأن هذا الحدث جاء نتيجة عمل دؤوب وتنسيق مشترك بين فريقي الأكاديمية والمعهد، وأضافت: "نحن نوقن بأن العنصر البشري هو رأس المال الأساسي الذي ينبغي أن تستثمر فيه كل الدول، وأن المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية يُعد أحد مراكز التميز الدولية في مجال تدريب القطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الكوادر القيادية، كما نجح المعهد في أن يقدم خدماته للعديد من الدول مثل روسيا واليابان وسنغافورة، ونحن اليوم نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم لنقل تلك المعرفة والخبرة للحكومة المصرية من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب" لتكون أول سابقة تعاون في أفريقيا والشرق الأوسط.كما تحدثت السيدة بارك شين رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية عن كون تأهيل الكفاءات في القطاع الحكومي أجندة في غاية الأهمية لكلٍ من مصر وكوريا الجنوبية، وأن الأكاديمية والمعهد يعملان على تنمية الموارد البشرية للقطاع الحكومي كلٍ في دولته، وأضافت: "إن هذا العام هو الـ 25 منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية-الكورية الجنوبية، وهذا دلالة على قدرتنا على تأسيس قاعدة للتعاون ضمن شراكاتنا الشاملة، ونحن نعلم أن الأكاديمية تهتم بتأهيل كفاءات القطاع العام وإعداد الجيل القادم من القادة بدعم كامل من الحكومة ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات في مجال الإدارة العامة، وكذلك تبادل التقارير الأكاديمية والخبراء في مجال تطوير القيادات والتعليم والتدريب.عن المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية NHI بكوريا الجنوبية أنشئ المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية عام 1949 ليكون مركزًا حكوميًا مسئولًا عن تدريب موظفي القطاع العام، وتطوير أنظمة التدريب، وتقديم الاستشارات لمعاهد التدريب الحكومية الأخرى بجمهورية كوريا الجنوبية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.