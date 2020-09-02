الصحة وكفر الشيخ تستجيبان لـ"مساء DMC": إجراء جراحة لابن "المنيسي"

قال حمدي المنيسي، عامل بصناعة الكليم، إن وزارة الصحة هاتفته بعد عرض تقرير له ببرنامج "مساء DMC"، أمس، موضحًا أنه سيجمع الأوراق الخاصة بمرض ابنه والدالة على حاجته لإجراء عمليه جراحية بالقلب، تمهيدًا لإرسالها لمسؤولي الصحة بالمحافظة.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحافظة ستبدأ إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ"المنيسي"، حيث تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم إجراء كشف طبي على نجله قبل إخضاعه لعملية قلب مفتوح.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع جامعة كفر الشيخ لمتابعه حالة نجل المواطن، ومن ثم إجراء العملية الجراحية له في حال استبيان ضرورة القيام بها، وذلك استجابة للتقرير الذي نشره البرنامج أمس.