محمود سمير لـ"مساء dmc": استجابة الرئيس طبيعية "أب حنون لكل المصريين"

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه وفي استجابه سريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لما نشرته صحيفة "الوطن" بخصوص شاب يدعى "محمود سمير" كان يعمل بأحد المخابز ووصل وزنه حينها إلى 100 كليو جرام، إلا أنه وبعد طرده من المخبز عانى من زيادة مفرطة في الوزن حتى وصل إلى 257 كيلو جرام.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه غير قادر على الحركة، إلا أنه وقبل مرور 24 ساعة على نشر الخبر في الجريدة، استجاب الرئيس له وأمر وزارة الصحة بتوفير علاج له وإجراء جراحة عاجلة له حتى يشفى تماما من مرض السمنة.

من جانبه، قال محمود سمير، إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استجابه سريعة لحالته ليس بالأمر الغريب عليه، كونه هو الأب الحنون لكل المصريين، وتواصل معه مسؤولون بوزارة الصحة وأكدوا إرسال سيارة أسعاف له لنقله إلى إحدى المستشفيات ومن ثم إجراء العملية الجراحية له.

من جانبها، وجهت زوجة محمود سمير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخله السريع في إنقاذ زوجها من مرض السمنة الذي عاناه طوال الفترة الماضية: "يارب يفضل أب لينا ولأسرتنا طول العمر".

وأكدت أن هناك الكثير من قيادات وزارة الصحة التي تواصلت معه وأكدوا عبر اتصالاتهم أنهم قد تواصلوا مع أحد أمهر الأطباء في هذا المجال والذي سيجري العملية الجراحية لزوجها في أسرع وقت.