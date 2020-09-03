إيمي طلعت زكريا تعلن اشتياقها لوالدها: "ولنا لقاء قريب"

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها بوالدها وهي تختضنه.

وعلقت قائلة: "نفسي في الحضن ده أوي دلوقتي هيقول كلام كتير أوى.. نفسي أحس بيك زي زمان بس دي إرادة ربنا.. ولنا لقاء قريب يا أبى ربنا يرحمك.. بنت أبوها".

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرا، في جلسة تصوير وهي ترتدي سكيرت تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.وقالت إيمي لـ"الوطن"، "السكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا وفات وقت كبير وأردت أن ارتدي هذه السكيرت".

وأضافت "بالفعل ارتديتها وصورتني زوجة اخي عمر ونزلت الصور على فيس بوك وتفاجأت بردود الأفعال الجميلة،الجميل أن هناك عدد من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطره تسعدني وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له وصور لوالدي حب الناس لوالدي أسعدني