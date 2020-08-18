فيديو.. إيمي طلعت زكريا تكشف سر تسميتها بهذا الاسم: السبب حلم

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناولت "إيمي" في الفيديو، ذكرياتها عن والدها الفنان الراحل وسبب تسميته لها.

وقالت "زكريا" خلال الفيديو، نقلا عما سمعته من والدها الراحل "حلمت بست كبيرة وقالت لي هتجيلك أميمة، بعدها بيوم والدتها وضعتها وقولت لها أميمة، ونفس الحلم جاء لي قبل ولادة نجلي"

وعلقت على الفيديو قائلة، "السر وراء اسمى الحقيقى أميمة بنت أبوها".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا، كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.