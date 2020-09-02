أحمد فلوكس يسلم 10 حلقات من مسلسل "سفينة نوح"

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام"، تسليم أول 10حلقات من مسلسل "سفينة نوح".

وكتب فلوكس، عبر حسابه قائلا: "الحمد الله.. تم تسليم أول 10 حلقات من مسلسل سفينه نوح.. تأليف السيناريست حسام موسى.. بطولة منذر رياحنة وأحمد فلوكس، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.. دعواتكم.. 2021".

وانتشر مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت "فلوكس"، الذي لم ينف أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر "إنستجرام"، فيما قال خالد شاهين، المسؤول الإعلامي عن فلوكس في بيان إن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة.