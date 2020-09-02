رئيس التحرير

محمود مسلم

أحمد فلوكس يسلم 10 حلقات من مسلسل "سفينة نوح"

كتب:

ياسمين محمود
10:29 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أحمد فلوكس

أحمد فلوكس

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام"، تسليم أول 10حلقات من مسلسل "سفينة نوح".

وكتب فلوكس، عبر حسابه قائلا: "الحمد الله.. تم تسليم أول 10 حلقات من مسلسل سفينه نوح.. تأليف السيناريست حسام موسى.. بطولة منذر رياحنة وأحمد فلوكس، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.. دعواتكم.. 2021".

وانتشر مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت "فلوكس"، الذي لم ينف أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر "إنستجرام"، فيما قال خالد شاهين، المسؤول الإعلامي عن فلوكس في بيان إن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة.

اقرأ المزيد:

عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

أحمد فلوكس لجمهوره: "هناك حروب مهما انتصرت فيها يبقي الحزن في عينيك"

أحمد فلوكس عن طرح أغنيته "خليك صح": "قريبا"

أحمد فلوكس: لم أنعِ مصطفى حفناوي.. ومشتمتش هاني شاكر