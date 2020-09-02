استجابة لـ"الوطن".. نقل "إيمان" ضحية التشرد لدار رعاية بالإسكندرية

استجابت محافظة كفر الشيخ، لما نشرته "الوطن"، في عددها الصادر اليوم، تحت عنوان " إيمان".. ضحية الإعاقة "مشردة" في كفر الشيخ، بنقلها لدار رعاية بمحافظة الإسكندرية عبر سيارة إسعاف مجهزة.

وقالت هيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ لشؤون التطوير والتنمية، إنه فور نشر "الوطن" للواقعة جرى إتخاذ إجراءات فورية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونقل "إيمان" إلى دار رعاية بالإسكندرية لتقديم الدعم الطبي لها، مضيفة، أن المحافظ اللواء جمال نور الدين، تابع عملية نقلها إلى دار الرعاية لحظة بلحظة.

وأضافت أنه جرى التواصل مع إدارة التأهيل بوزارة التضامن، لإعادة تأهيل "إيمان" مرة أخرى حيث كانت تعاني، من بعض الأمراض والإعاقات، للتعامل معها، فضلًا عن التوصية بحسن معاملتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وثمنت المحافظة دور الإعلام البارز في إظهار مثل هذه الحالات لسرعة التدخل وإنقاذها في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعامل والتدخل السريع لإنقاذ من هم بلا مأوى.

كانت "الوطن" نشرت تقريراً مصوراً بعنوان "إيمان" سيدة تعاني الإعاقة والصرع "مشردة" بشوارع كفر الشيخ"عن حالة السيدة إيمان التي تعيش في الشوارع وتحت كباري مدينة دسوق، ولا تعرف أسمها كاملاً بسبب الأمراض التي تعاني منها.