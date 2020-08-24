عضو مجلس الشيوخ: حرية الرأي يجب أن تكون منضبطة بالأمن القومي

قال عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن تقوية دعائم الديموقراطية والعمل السياسي والأحزاب السياسي هي أهم محاور المجلس بالنسبة له، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق السليم في هذا الصدد.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "من 2011 حتى 2018 مكناش نقدر نقول إن في أحزاب سياسية تتعامل مع المواطن والواقع، وفي سنة 2018 قدرنا نبني قواعدنا في كل مصر".

بدوره قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير المحتوى الإعلامي من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها، حيث لم يجرى التعامل مع الإعلام المتطور "سوشيال ميديا" كما ينبغي، بالإضافة إلى عدم إبراز صورة مصر الجميلة والواقع المتنامي المتطور، كما لم يجرِ تطوير أرشيف ماسبيرو، ومواجهة التحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمع المصري وعلى رأسها التنمر.

وشدد، على أهمية وجود إعلام مصري متجانس وأن تصل رسائله إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مؤلم للغاية، ولافتًا إلى أن حرية الرأي يجب ان تكون منضبطة بالأمن القومي المصري، حيث تواجه مصر تحديات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وأردف، أن مصر تواجه إعلاميًا معاديًا يضم "حثالة البشر"، الذين يسيئون إلى مصر ويضخون كل ليلة عشرات البرامج التي تحاول التشكيك في كل شيء، ليرد عليه الإعلامي خالد أبو بكر وقال ساخرًا: "لو قال العصر 4 ركعات هيشككوا".

بدوره قال أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس مهتم بخطة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن رجال الأعمال المصريين المحليين عاصروا الفترات العصيبة، ومن ثم فإن لديهم انتماءً كبيرًا لمصر: "مصر تمتلك كل المقومات لإنجاح الصناعة ما يسمح لها بالتواجد في العمق الإفريقي، ومن ثم نستطيع تعظيم فرص التصدير والتسويق لمنتجاتنا".