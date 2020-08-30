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بحضور "مجلس القبائل المصرية".. مؤتمر حاشد لمرشحي الشيوخ بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:18 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

نظم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحا مستقبل وطن بالمنوفية، وهما محمود فريد شرارة وهشام الحاج علي، بحضور كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ في الجولة الأولى.

وأكد الحضور أهمية المشاركة السياسية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، مشددين على أن محافظة المنوفية دائما سباقة في المشاركة في الانتخابات بشكل مكثف ونموذج يحتذي به في العملية السياسية نظرا لارتفاع نسبة التعليم.

من جانبهم، حث مرشحا حزب مستقبل وطن المواطنين على المشاركة وانتخابهم في جولة الإعادة والذين أكدوا أنهم سيكونون عند حسن ظن الناس بهم ولن يغلقوا أبوابهم في وجه أحد كما قاموا بشرح أبرز الأفكار والمشروعات التي سيقومون بتنفيذها في الفترة المقبلة بعد نجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، موجهين شكرهم لحفاوة الاستقبال من أهالي قويسنا. 

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