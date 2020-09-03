فيديو ...بيتر ميمي ينشر الإعلان التشويقي لفيلم "موسى"

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الإعلان التشويقي لفيلم "موسى" والمقرر عرضه خلال أيام.

ونشر "ميمي"، على صفحته، الملصق الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلاً: "بعد ساعات قليلة الإعلان التشويقى الأول لفيلم موسى، مشروع مهم جدا بالنسبة لي، ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد فى المحتوى والشكل السينمائي.. العالم القديم لازم ينتهى".

وكان المخرج بيتر ميمي، انتهى من تصوير الفيلم قبل أيام، واحتفل مع صناعه بانتهاء التصوير بإحضار تورتة.

فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، سارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.