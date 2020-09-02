صور.. إحباط محاولة تهريب بندقية وأسلحة بيضاء بجمارك سفاجا

أحبط رجال جمارك سفاجا، 5 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وقال مصدر بالجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بخمسة ركاب قادمين من السعودية والكويت وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود بندقية ضغط هواء مفككة و5 سيوف وخنجر و 3 أسلحة بيضاء، وطائرة لاسلكية مزودة بجهاز تحكم عن بعد و48 علبة أقراص سولبادين بكل منها 12 قرصًا و11جهاز قياس حرارة و 50 علبة ضمادات لإزالة الآلام بكل منها 5 ضمادات وجهاز طبي مستعمل و50 علبة كريم تفتيح البشرة و5 دستة قلم روج و3 دستة عطور و40 علبة كريم للشعر مخبأة داخل كراتين وبأسفل الأمتعة الشخصية للركاب، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 170 ألفًا و974 جنيه .

وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. .