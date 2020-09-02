أولى الرحلات البريطانية.. استقبال 131 سائحا بالورود في مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات البريطانية القادمة من مطار "جاتويك" لندن وعلى متنها ١٣١ راكبا بالورود والشيكولاته.

وكان فى استقبال الرحلة، اليوم، اللواء نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة الدولي وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والإلتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار .

وحرص عدد من السائحين على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق العلاقات العامة بصالات الوصول أثناء تقديم الورد لهم، كما أشادوا بسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

وخصصت صحة البحر الأحمر فريقًا طبيًا من الحجر الصحي والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، وجرى توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.