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فيديو.. محمد رمضان يرقص مع الجمهور على أغنية "نمبر وان" في الساحل

كتب:

حاتم سعيد حسن
09:00 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" أثناء قضاء عطلته ومن حوله الجمهور، وظهر "رمضان" وهو يرقص على أغنية "نمبر وان" مع جمهوره.

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وكان احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوصول كليبه "رايحين نسهر"، 140 مليون مشاهدة عبر حسابه على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة «روتانا».

وطرح "رمضان"، أغنية "رايحين نسهر"، في يناير الماضي، وتصدرت التريند وقتها وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.

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