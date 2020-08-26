فيديو.. محمد رمضان يمارس الرياضة داخل طائرة خاصة

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو بصحبة عائلته وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقا: "إلى دبي".

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" أثناء قضاء عطلته ومن حوله الجمهور، وظهر "رمضان" وهو يرقص على أغنية "نمبر وان" مع جمهوره.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" أثناء قضاء عطلته ومن حوله الجمهور، وظهر الفنان وهو يرقص على أغنية "نمبر وان" مع جمهوره.

واحتفل "رمضان"، مع جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق كليبه "رايحين نسهر"، 140 مليون مشاهدة عبر حسابه على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة «روتانا».

وطرح "رمضان"، أغنية "رايحين نسهر"، في يناير الماضي، وتصدرت التريند وقتها وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.