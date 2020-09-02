الإسكان الاجتماعي: الدولة تدعم الشقق السكنية بـ65% من قيمة الوحدة

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يحظر على من يمتلك شقة للإسكان الاجتماعي البيع أو الإيجار أو تغيير نشاط الوحدة السكنية، كما يحذر على مصلحة الشهر العقاري إصدار أي توكيلات بالتصرف فيها، مشيرًا إلى تشكيل ضبطية قضائية وحملات تفتيشية للموظفين ضمن الصندوق لمتابعة تلك الوحدات.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ما يسدده المواطن ضمن شقق الإسكان الاجتماعي لا يتجاوز 35% من قيمة الشقة، بينما تدعم الدولة باقي سعر الشقة للمستحقين، موضحًا أن هناك ما يقرب من نصف مليون وحدة تم الانتهاء من إنشائها، وتخصيص ما يقرب من 350 ألف وحدة سكنية للمواطنين: "كل مواطن بقي عارف شقته وحاجته".

وأكد رصد مخالفات تزيد على 3 الآف مخالفة، فهناك حصر ومرور يومي، وقد يتغير الرقم من يوم لآخر، وتصل عقوبة المخالفين للغرامة أو الحبس أو سحب الوحدة، بينما تحكم المحكمة بما تراه صحيحًا.

وذكر "حسن"، أن مجلس إدارة الصندوق له حق التصالح في المخالفة بشرط العودة لما كانت عليه الوحدة والرجوع في البيع، وهناك الآف المخالفات التي تُضبط وتُحول للجهات المعنية لاتخاذ قرارت بشأنها.