محافظ الإسكندرية: 1130 وحدة إسكان اجتماعي جاهزة لتسليمها للأهالي

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل الهدية المقدمة للمواطنين بشأن الإسكان الاجتماعي، قائلًا إنَّه جرى الانتهاء من بناء وحدات للإسكان الاجتماعي المحافظة، لافتًا إلى أنَّ 740 وحدة سكنية بمنطقة "طوسون" بأبو قير جاهزة للتسكين وذلك بعد وضع اشتراطات وإجراء قرعة لأهالي الإسكندرية للمتقدمين للحصول على هذه المساكن.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه جار بناء 390 وحدة سكنية بمنطقة "الكيلو 26" بالعجمي، موضحًا أنَّ سعر الوحدات سيكون مميز، حيث يبلغ سعر الوحدة في العجمي 65 ألف جنيه تقسط على 20 عامًا، أما الوحدة في أبو قير ستكون بـ110 آلاف جنيه تقسط على 20 عاما أيضًا.

وأكّد أنَّ "عهد العشوائيات انتهى تمامًا"، مشددًا على أنَّ إيقاف البناء لمدة 6 أشهر في صالح المواطن السكندري، "لو استمرت الإسكندرية في العشوائيات كما كانت في العهود السابقة المحافظة كانت هتقفل تماما ومحدش هيقدر يمشي فيها".