ولية أمر: تسريب امتحانات "SAT" ليست مسؤوليتنا.. والإلغاء محبط

اشتكت علا حامد، ولي أمر إحدى الطالبات، من قرار هيئة الامتحانات الأمريكية بإلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية "SAT" بسبب التسريب، قائلة: "حاسين إن الناس مش مقدرين إحنا بنعمل إيه، ومدخلين أولادنا الدبلومة عشان مقتنعين بالسيستم وبطريقة الدراسة والمناهج واللي حصل لأولادنا محبط".

وأضافت "علا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الامتحان يكون للمهارات، ويتم تدريب الطلاب بشكل كبير ويحتاج منهم مجهودا كبيرا للإجابة عن الأسئلة، "بنتي المفروض كان عندها 6 محاولات وفيه محاولات بعد ما عملتها اتحجبت النتيجة لأن فيه تسريب، محاولة واحدة بس اللي طلعنا فيها بعد مجهود".

وتابعت: "التسريب مش مسئوليتنا هي مسئولية اللي بيحطوا الامتحان، مسئولية اللي بيضيع مجهود بنتي، الامتحان بيتسرب في كل الدول العربية بالمنطق".

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة البدائل والحلول لامتحانات "SAT" بعد إلغائها من قبل الهيئة الأمريكية المسؤولة عن الامتحان.

وأكد الوزير في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن نتيجة هذه الدراسة والبدائل التي ستُنفذ ستُعلن للطلاب وأولياء الأمور بعد 72 ساعة، مطالبًا إياهم بالتزام الهدوء لحين حل الأزمة.

وأعلن الوزير منذ قليل، على صفحته الخاصة عبر "فيس بوك"، أنه تلقى خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان "SAT"، بإلغاء الاختبار بعد ورود أنباء عن تسريبه.