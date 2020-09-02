"تنسيقية الشباب" تكذب دعاء خليفة: رفضنا ضمها من البداية

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أخذت على عاتقها منذ تأسيسها في 2018 أن تكون حجر الزاوية في تنمية الحياة السياسية وأن تكون منصة تجمع كل الأطياف. والأيديولوجيات في حوار وعمل جاد هدفه البناء وتقديم السياسة بمفهوم جديد يحقق أحلام جيل من الشباب في دولة مدنية حديثة، لذلك كانت ولازالت تتأنى وتتوخى الحذر في عضويتها حفاظًا على أهدافها ومبادئها.

وقالت التنسيقية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها بدأت بعضوية 25 حزباً و10 من الشباب السياسي الفاعلين، ولم تبحث عن عدد بقدر مابحثت عن مضمون يحقق هدفها في تنمية الحياة السياسية، ووضعت ضوابطاً صارمة للانضمام إليها سواء من الأحزاب أو السياسيين ومن أهم شروطها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً، حسن السمعة، تقديم ورقة سياسات، وهذه الشروط موضوعة على جميع صفحاتها، وضمن استمارة تسجيل العضوية.

جاء ذلك رداً على ما نشرته دعاء خليفة عضوة حركة تمرد السابقة، من أنها رفضت الانضمام إلى التنسيقية.

ونفت التنسيقة صحة مزاعم خليفة، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة وأنها سبق وتقدمت بطلب للانضمام للتنسيقية وتم رفض طلبها لمخالفتها شروط الانضمام، وأهمها شرط العمر لأنها تخطت الأربعين عاماً، بالإضافة لشرط حسن السمعة، فقد سبق وتم فصلها من حركة تمرد بسبب خلافات مالية وأخلاقية.

وشددت التنسيقية على أنها ترحب بالانضمام لها وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها حفاظاً على أهداف التنسيقية، وأن محاولات الهجوم عليها والنيل منها غرضها عرقلة مسيرة النجاح والتقدم الذي يتحقق يوماً بعد يوم، متابعة: "لم يكن لأحد أن يتوقع أن يستمر كيان يجمع كل هذه الأفكار بل و يحقق النجاح بالعمل الجاد، وأن يُعلي فيه الشباب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".