تنسيقية الشباب تدعو الناخبين للمشاركة في الجولة الثانية من "الشيوخ"

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمركز الإعلامي بالتنسيقية، قبل قليل، اجتماعًا لمتابعة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بحضور مرشحي التنسيقية على القائمة الوطنية من أجل مصر.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناخبين المقيدين بقوائم الهيئة الوطنية للانتخابات، للمشاركة في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، لاختيار من يمثلهم في الغرفة الثانية للبرلمان.

وتواصل التنسيقية، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر إجراء الجولة الثانية منها 6 و7 من شهر سبتمبر المقبل، في الخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته في الداخل، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومي 11 و12 أغسطس الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، ورصد الخروقات أمام بعض اللجان.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بيانًا حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك في منتصف اليوم، مؤتمر صحفي حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأي العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض.

وفي اليوم الثاني، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأي العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا في منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردي.