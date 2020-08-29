بورصة الدواجن اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

شهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج، فضلًا عن تأثر البلاد في الوقت الحالي بجائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجاته فقط، بالإضافة إلى حرص الأسرة المصرية في الوقت الحالي إلى ترتيب أولوياتها من استعداد للمدارس والجامعات.

وشهدت بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، أدني سعر لها منذ بداية العام، حيث انخفضت أسعار اللحوم البيضاء بكل أنواعها حوالي 15% من سعرها، خلال شهر أغسطس فقط.

تستعرض "الوطن"، بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 29 أغسطس في مصر، من الغرفة التجارية والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق، حيث سجلن الدواجن البيضاء تسليم المزرعة حوالي 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أما عن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فقد وصل سعرها إلى 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما الدواجن البلدي سجلت من المزرعة 26 جنيها للكيلو جرام، ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو في يد المستهلك، بينما أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 30-33 جنيها.

أسباب انخفاض الدواجن

فسّر "السيد" الأسباب وراء انخفاض أسعار الدواجن، والتي رجّح أنّها تعود لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجات فقط، بالإضافة إلى ترتيب الأسرة المصرية في الوقت الحالي لأولوياته ومتطلباته من استعداد للمدارس والجامعات، مضيفًا أنّ السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن سبب انخفاض أسعار الدواجن أيضًا لقلة إقبال المواطنين على الدواجن الحيّة واللحوم خاصة في الفترة التي أعقبت إجازة عيد الأضحى والتي يكتفي خلالها المستهلك باللحوم الحمراء خلال فترة العيد.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة، قال عبد العزيز السيد أنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن ادنى قيمة له خلال هذا العام ليصل المشتري النهائي بقيمة 22 جنيها لكيلو الدواجن المزارع بينما يصل كيلو الدواجن البلدي إلى 26 جنيها، كما وصل سعر البط إلى 35 جنيها للكيلو، كما وصل سعر جوز الحمام إلى 35 جنيها.