سعفان: صرف منحة العمالة المنتظمة بالسياحة بعد مراجعة التأمينات

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطوارئ والإعانات، أنه تم وضع قواعد لصرف المنح والإعانات والمرتبات للعمالة المنتظمة للقطاعات المتضررة، من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة لقطاع السياحة.

وزير القوى العاملة: الصرف بالشروط والضوابط التي تم الاتفاق عليها مع السياحة والتخطيط

وأشار سعفان في تصريحات صحفية إلى أن الصرف للعاملين المنتظمين بالسياحة، يكون من خلال الشروط والضوابط التي تم وضعها طبقا للاتفاق الذي تم بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، ووفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخري، والتي تصل إلى 348 مليونًا و375 ألف جنيه، لنحو 300 ألف و932 عاملًا يعملون فى 3436 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.