وائل الإبراشي: زيارة ماكرون لفيروز تؤكد أن الفن يجمع والسياسة تفرق

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، خلال زيارته الثانية إلى بيروت، يعكس قيمة الفن ودوره في توحيد الشعوب، خلاف ما تلعبه السياسية في تفريق أبناء الوطن الواحد.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "ماكرون لم يجد رمز يوحد اللبنانيون إلا فيروز، السياسة تمزق والفن يوحد".

وتابع، أن ما يتعرض له لبنان الآن، يحتاج إلى توحد كل أبنائه، من أجل الخروج من نفق ضياع الدولة، وتابع: "الأمر الذى يهم الجميع الآن أن يقف لبنان على قدميه من جديد، خاصة أن الدولة اللبنانية مهددة بالفناء، وهذا ما يتحدث فيه الجميع الآن".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن العالم ينظر إلى لبنان ويريد لبنان جديد، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والمصالح الشخصية، وتابع:" وهذا ما يطمح له اللبنانيون الآن"، مشيرًا إلى أن زيارة "ماكرون"، لـ"فيروز"، يفضح جرائم الإخوان وهجومهم على الفن والتقليل من قيمته.

وأنهى الإعلامي وائل الإبراشي حديثه قائلًا: "من أسلحة جماعة الإخوان الإرهابية هو الاستخفاف بالفن، ويحقرون الفن دائمًا".