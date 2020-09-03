رنا سماحة تطلب من جمهورها اختيار اسم ألبومها الجديد

طلبت المطربة رنا سماحة، عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" من جمهورها المشاركة في اختيار اسمًا لألبومها الجديد.

ونشرت "سماحة" فيديو يضم أسماء أغاني الألبوم ليختار منها الجمهور، وهي "نقطة ضعف"، و"عندي الجرأة"، و"100مليون عملة"، و"بقيت شبهك"، و"قلبي معلم"، "و7رجالة"، و"حياتي تخصني"، و"خانت نفسها"،و "اسمة إيه تتر النهاية".

وكتبت رنا "زي ما اتعودت إنكم دايمًا بتشاركوني كل حاجة، قررت إن انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم، يلا vooooote".