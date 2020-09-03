فيديو.. سميرة سعيد تبدأ بروفات أولى حفلاتها على "التيك توك"

نشرت المطربة سميرة سعيد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، "انستجرام"، فيديو لها أثناء إجرائها بروفات أول حفل لها على تطبيق "التيك توك"، وكتبت قائلة: "بروفات حفل التيك توك.. 10سبتمبر 8:30".

وانتهت النجمة سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قط وفار"، والمقرر إطلاقها خلال حفلها الغنائي خلال شهر سبتمبر الجاري "أون لاين".

الأغنية من كلمات الشاعر عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد النابلسي.