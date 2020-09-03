"مصر تبني الإنسان".. توفيق أوضاع 894 كنيسة وبناء مسجد كل 3 أيام

تنمية على مختلف المستويات، مشروعات تغزو مصر من الدلتا للصعيد، في جميع المجالات الخدمية والتنموية مثل الصحة والبنية التحتية وحتى بناء المواطن نفسه وتحسين حياته، وكان التخطيط العمراني له النصيب الأكبر من اهتمام الدولة في تلك المشروعات، فمخططاته التي وضعت بكل دقة لم تغفل أدق التفاصيل فيه.

ففي كل مشروع سكني جديد تفتحه الدولة، يكون للمسجد والكنيسة حجر أساس فيه، فلم تنسي الدولة في بنائها العمراني، الاهتمام بالبناء الإنساني والديني للمواطن، الذي يحرص أن تكون دور العبادة بجانبه باستمرار، وكان آخر تلك المشروعات افتتاح 8 مساجد جديدة بطول محور المحمودية، الذي افتتحه الرئيس السيسي قبل بضعة أيام.

1200 مسجدا جديد شيدتهم الدولة في عهد الرئيس السيسي منذ عام 2014، وحتى العام الجاري، تلك الإحصائية تؤكد أنه يتم بناء مسجد جديد بمعدل كل 3 أيام، والتي حيث تم بناء 6 مساجد جديدة في مدينتي أسوان والعبور الجديدة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم تشييد 9 مساجد جديدة، تجاوزت مساحة أصغرها الـ400 متر، ومدينة سوهاج الجديدة يتم فيها بناء 15 مسجدا، وفي مدينة قنا 12 مسجدا، ومدينة بني سويف الجديدة 15 مسجدا.

لم يكن اهتمام الدولة مقتصرا على المساجد فقط، فطبقا لبيانات المركز الإعلامي لمركز الوزراء، خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، شهدت افتتاح الكتدرائية بالعاصمة الإدارية، و6 كنائس يتم تنفيذهم في حدائق أكتوبر، و7 كنائس آخرى في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع عدد كبير من الكنائس تجاوز عددها الـ800 كنيسة.

قرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة من عام 2014 حتى 2019: عدد 7 كنائس في 5 مدن هي العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة، وعدد 5 كنائس في مدن طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر، وعدد 9 كنائس في مدن الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر.

عدد 10 كنائس في سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد 4 كنائس في المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بنى سويف الجديدة.