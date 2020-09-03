رامي صبري يحيي ذكري ميلاد عامر منيب: "وحشتني"

أحيا المطرب رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ذكري ميلاد الراحل عامر منيب، بنشر صورة للمطرب الراحل.

وعلق رامي صبري على الصورة قائلا: "النهارده عيد ميلاد حبيبي الغالي عامر الله يرحمك وحشتني يا حبيبي عيدك في الجنة".

ونشرت مريم عامر منيب، صورة لوالدها، وعلقت قائلة: "لا شئ أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافياً على الإطلاق لتلخيص مدى الفراغ الذي لا يطاق وتركته لي.. لا يوجد شئ في العالم أحب التباهي به أكثر منك".

وأضافت، "تركتنا مبكرًا، مع كنز ملئ بالحب مدفون في كل مكان نذهب إليه، نجد سيرتك الجميلة طوال الوقت، لدرجة أن الجمهور يتذكرك بعد 9 سنوات من غيابك.. عيد ميلاد سعيد بابي.. أحبك دائمًا وإلى الأبد".