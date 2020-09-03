مصرع طبيب صيدلي في مشاجرة مع زملائه طعنا بأداة حادة بالغربية

شهدت قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طبيب صيدلي بجرح نافذ بواسطه اداه حاده أثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية وتم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفي قطور.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال. م. ا" 22 عاما، صيدلي، جثة هامدة متأثر بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى علية وأحد أقاربة بسبب خلافات عائلية بينهم، تطورت الي مشاجرة على إثرها قام المتهم ويدعي "سمارة" بطعن المجني علية بسلاح ابيض في الصدر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.