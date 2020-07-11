محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف في قطور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف الجارية بمركز ومدينة قطور، برفقة رئيس المدينة.

أضاف محافظ الغربية، أنه جار استكمال خطة تطوير وتجميل ورصف الشوارع والميادين بمركز قطور لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بكل المدن والمراكز.

وجه الدكتور طارق رحمي رئيس مركز ومدينة قطور، بضرورة رفع الإشغالات الموجودة بالشارع الرئيسي بمدينه قطور، وكذلك رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام المحلات لتيسير الحركة المرورية للمواطنين .

يذكر، أن محافظ الغربية وجه رئيس حي ثان طنطا، برفع الإشغالات من على الطريق السريع واتخاذ اللازم مع أحد النباشين.