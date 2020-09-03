رفع 398 أشغال وتحرير غرامات وإيقاف محل ملابس شهير بالدقي

قامت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعمل حملة مسائية مكبرة لإعادة الانضباط لتحقيق ورفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطه المرافق.

قال عبد الفتاح ان الحملة أسفرت عن رفع ٣٩٨ اشغال ورصد مركز تدريب علي قياده السيارات يدار في شقه سكنيه وبدون ترخيص في العقار رقم ٢٠ شارع محي الدين ابو العز في الدور الاول فوق الأرضي لافتا الي انة تم رفع المحتويات لإيقاف النشاط وجاري اتخاذ كافه الاجراءات

اشار عبدالفتاح الي انة تم التفتيش علي رخص المحلات ورصد محل ملابس شهير بدون ترخيص وتم رفع بعض المحتويات لإيقاف النشاط لحين تقديم المستندات لأداره رخص المحلات اضافة الي رصد ١٣ سياره انتظار اعلي الرصيف وتم تحرير غرامه ٥٠٠ج للمخالفين

اكد انة استجابه لشكاوي المواطنين تم رفع كافه اشغالات منطقه كوبري لافتا الي انة تم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي