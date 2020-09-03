الأب المثالي: أبحث عن علاج لنجلي منذ سنوات وبقيت ببات من غير عشا

أعلن الهادي الشربيني، المعروف بالأب المثالي، بعد رعايته وعلاجه لابنه من أصحاب الهمم، أنه لم يعد قادرا على تحمل نفقات علاجه.

وأوضح "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يبحث عن علاج ابنه على نفقة الدولة.

وتابع: "ضحيت بكل ما أملك لعلاج ابني ورعاية زوجته من ذوات الهمم"، مشيرًا إلى أنه قدم أوراق علاجه على نفقة الدولة وتم رفضه بسبب عدم توافر الدواء.

وأشار إلى أنه لا يعمل حاليًا، مضيفًا: "أنا عايز طبيب يشوف حالته ويكون متمكن من عمله"، موضحًا أنه لم يطلب من أحد المساعدة على مر سنوات علاج ابنه: "بحثت لعلاج ابني 5 مرات على نفقة الدولة بس الطلبات بتترفض".

واشتكى الأب المثالي، من سوء الحال بسبب دعمه لنجله المريض من ذوي الهمم: "أنا ببات من غير عشاء".