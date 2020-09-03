منظمة الصحة العالمية: تجربة مصر في التعامل مع كورونا رائدة

وصف الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأكد "المغازي"، إن أعضاء المنظمة حوالي 200 دولة، وكل دولة لها ظروف مختلفة، مضيفا أن المنظمة تضع خطوط عريضة لتسير عليها الدول وتعدل هذه الخطوط بحسب ظروفها، موضحا أن المنظمة أشارت إلى أن الدراسة "أونلاين" أفضل، ويتم مراقبة الموقف لبعض الأيام.

وأضاف "المغازي"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن المنظمة وضعت خطوطا عريضة للصحة العامة مثل التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والتهوية الجيدة، لتكون العملية التعليمية آمنة، مؤكدا أن "الطب الوقائي" في مصر يقوم بجهد كبير.

وأكد أن وزير التربية والتعليم أخذ وقتا في تحديد الإجراءات التي ستتخذ عند بدء الدراسة لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها في القرى والمدن، مشددا أن المنظمة تثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارة، نظرا لأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور حالات كورونا كانت ناجحة، وتجربة مصر في التعامل مع كورونا رائدة.