رئيس التحرير

محمود مسلم

منظمة الصحة العالمية: تجربة مصر في التعامل مع كورونا رائدة

المغازي: المنظمة تثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفيروس

كتب:

محمد عزالدين
12:26 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتور عصام المغازي

الدكتور عصام المغازي

وصف الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأكد "المغازي"، إن أعضاء المنظمة حوالي 200 دولة، وكل دولة لها ظروف مختلفة، مضيفا أن المنظمة تضع خطوط عريضة لتسير عليها الدول وتعدل هذه الخطوط بحسب ظروفها، موضحا أن المنظمة أشارت إلى أن الدراسة "أونلاين" أفضل، ويتم مراقبة الموقف لبعض الأيام.    

وأضاف "المغازي"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن المنظمة وضعت خطوطا عريضة للصحة العامة مثل التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والتهوية الجيدة، لتكون العملية التعليمية آمنة، مؤكدا أن "الطب الوقائي" في مصر يقوم بجهد كبير.

وأكد أن وزير التربية والتعليم أخذ وقتا في تحديد الإجراءات التي ستتخذ عند بدء الدراسة لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها في القرى والمدن، مشددا أن المنظمة تثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارة، نظرا لأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور حالات كورونا كانت ناجحة، وتجربة مصر في التعامل مع كورونا رائدة.

اقرأ المزيد:

واشنطن تدعو مسؤولي الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا قبل نوفمبر

الطيران المدني: لم نستغن عن أي عامل خلال جائحة كورونا

"تاج الدين": الرئيس شدد على ضرورة تكثيف وعي المواطنين بفيروس كورونا

مستشار الرئيس: السيسي مهتم بتطورات كورونا ويتابعها بشكل دقيق

مستشار الرئيس: إجراءات كورونا الاحترازية مستمرة حتى مارس 2021

القليوبية تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

صور.. المقاهي تبتكر شيشة "تيك أواي" للتحايل على قرارات كورونا