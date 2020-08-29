التنمية المحلية: إزالة 3885 حالة تعد خلال 20 يوما من يوليو الماضي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الجهات المعنية نجحت حتى الأمس، في إزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة الأراضي الزراعية والتي وصلت لـ3885 حالة إزالة من التعديات على أراضي الدولة، بداية من 8 يوليو وحتى 28 من الشهر الجاري.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبالنسبة للتعدي على أراضي الدولة بالبناء تم إزالة 10 آلاف عقار مخالف، وتم تصنيف تلك المخالفات.

وأوضح أنه منذ 25 مارس الماضي ومع بداية اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا قام عدد من المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وتم إزالة 20 ألف حالة إزالة، وبالنسبة لمخالفات البناء بداخل الحيز العمراني تم إزالة 9800 حالة إزالة ما يعادل 1.9 مليون متر مربع.

وأكد أن البحث عن أراضي جديدة تكون صالحة للزراعة هو أمر يرهق ميزانيه الدولة، وتسعي الدولة لاسترداد كامل أراضيها بحسم، الدولة المصرية باتت حاضرة وتقوم باسترداد كامل الأراضي المغتصبة، ولا تراجع في تلك الأجراءات، مشيرا إلى أنه يتم يوميا مراجعة التصوير الجوي لكل محافظات مصر وبها كل المتغيرات، ويتم رصد حالات التغير التي تحدث بالرقعة الزراعية والمباني المخالفة أولا بأول، ويتم إخطار كل محافظة بالتغيرات التي حدثت.

وتابع: "غرفة عمليات زوارة التنمية المحلية تتواصل مع الجهات المعنية والـ27 محافظة بالجمهورية بهدف الاطلاع على المتغيرات أولا بأول فيما يتعلق بتنفيذ الموجة 16 وتنفيذ حالات الإزالة الفورية لأي مبني يتم إنشاءه في حيز أو نطاق ما بدون رخصة أو تصريح مثل عواصم المحافظات والمدن الرئيسة، وهناك تنسيق بين كافة الجهات للتخطيط العمراني الجديد بالنسبة للمحافظات، وستكون الرخصة الجديدة بمثابة عقد بين الدولة والحاصل عليها، وسيتم مراجعته أولا بأول طبقا للمواصفات".