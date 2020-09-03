استقرار الدولار وأقل سعر شراء بـ15.78 جنيه

شهد سعر صرف الدولار استقرارا سعريا مقابل الجنيه، عقب تراجع طفيف أمس، ليباع بـ15.91 جنيه في بنوك "الأهلي المصري، قطر الوطني، بلوم، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد".

وجاء بنكي "hsbc، وأبوظبي الأول" الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.88 مقابل 15.78 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.