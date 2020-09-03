توعية سيدات المنيا بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس المدينة، ندوة تثقيفية للسيدات، للتوعية بضرورة الاستمرار فى أخذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تناولت الندوة التي حاضرتها الدكتوره منال أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة المنيا ومقرر الفرع، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتورة نور علي بكلية الطب، ومحمد حسام بكلية الفنون الجميلة، وأعضاء رحلة المليون بجامعة المنيا، كيفية التعامل مع الإصابات والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي، كما شملت الندوة التوعية بسرطان الثدي وطريقة الاكتشاف المبكر، وكيفية تعامل السيدة معه حتى تصل للطريق السليم للعلاج.

أكدت "أبو سمرة" على الخدمات التى يقدمها الفرع للسيدات، خاصة مكتب شكاوى المرأة، والخط الساخن 15115.