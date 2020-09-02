محافظ المنيا: تلقينا 49 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عدد من تقدم للتصالح في مخالفات البناء 49 ألف حالة من إجمالي 110 آلاف و500 مخالفة، مؤكدًا أن آخر موعد لتقديم التصالح 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف "القاضي" خلال إتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنه جرى حصر كل المخالفات في كل المراكز والمدن، وتسليم كشوف لرؤساء المدن والمراكز للمخالفين.

وأشار إلى أن المنيا أول محافظة تشكل وحدة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وعند رصدها تزال فورًا، مشيرًا إلى توزيع تابلت لكل رئيس وحدة محلية مرتبط بالأقمار الصناعية لرصد المخالفات، مؤكدًا أن 80% من المخالفات في القرى.