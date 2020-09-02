محافظ المنيا: توفير استراحات ومقاعد لتقليل الزحام بالمراكز التكنولوجية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، فى إستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث شهدت المراكز التكنولوجية، بالمحافظة اقبالاً كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أية أعباء عليهم، بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد وأماكن مفتوحة كاستراحات للإنتظار في حالة الإزدحام داخل المركز.

وقال المحافظ إن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح .